Зеленский привез Трампу чемпионский пояс Усика

Президент Владимир Зеленский привез Дональду Трампу чемпионский пояс украинского боксера Александра Усика.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На трансляции со встречи Трампа и Зеленского в Белом доме показали пояс Усика.

Ранее СМИ сообщали, что украинский президент пообещал привезти чемпионский пояс Усика Трампу.

Также Зеленский показал Дональду Трампу на встрече в Белом доме фото украинских пленных, которые были в российском плену.

Напомним, президент Украины прибыл в пятницу в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом.