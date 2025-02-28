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Зеленский привез Трампу чемпионский пояс Усика

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Новости — Пятница, 28 февраля 2025, 19:12 — Олег Павлюк

Президент Владимир Зеленский привез Дональду Трампу чемпионский пояс украинского боксера Александра Усика.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На трансляции со встречи Трампа и Зеленского в Белом доме показали пояс Усика.

 

Ранее СМИ сообщали, что украинский президент пообещал привезти чемпионский пояс Усика Трампу.

Также Зеленский показал Дональду Трампу на встрече в Белом доме фото украинских пленных, которые были в российском плену.

Напомним, президент Украины прибыл в пятницу в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

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Зеленский Трамп
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