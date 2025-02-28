Трамп заявил, что Зеленский "пренебрег" США и "не готов к миру"

Президент США Дональд Трамп по итогам спора с Владимиром Зеленским в Белом доме в пятницу заявил, что тот "пренебрег" Штаты и "не готов к миру".

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп назвал встречу с Зеленским в Белом доме "очень содержательной".

"Мы узнали много такого, что никогда нельзя было понять без разговора под таким напряжением и давлением. Удивительно, что вытекает в результате эмоции, и я установил, что президент Зеленский не готов к миру, если к нему привлечена Америка, потому что он чувствует, что наше привлечение дает ему большое преимущество в переговорах", – добавил американский президент.

Зато, говорит Трамп, он "не хочет преимущества, а МИРА".

"Он (Зеленский. – Ред.) презрел Соединенные Штаты Америки в их заветном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру", – подытожил он.

В Белом доме Зеленский, Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс в пятницу поспорили в Белом доме при телекамерах и на повышенных тонах относительно войны в Украине.

Перед этим Трамп также сказал на встрече с президентом Зеленским заявил, что он выступает и за Украину, и за Россию.

Зеленский показал Трампу на встрече фото украинских пленных, которые были в российском плену.