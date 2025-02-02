Правящая коалиция Румынии окончательно выдвинула единого кандидата на выборах президента

Социал-демократическая партия Румынии на внеочередном конгрессе в воскресенье проголосовала за выдвижение Крина Антонеску кандидатом на выборах президента.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Таким образом, Антонеску теперь имеет официальную поддержку либералов, этнической венгерской партии UDMR и социал-демократов.

"Это может стать началом прекрасной дружбы. В нашем случае все немного иначе, история немного интереснее, немного зрелищнее, и все, чего я хочу, не только для нас, но и для нашей страны, чтобы эта долгая и сложная история имела счастливый конец", – заявил Крин Антонеску.

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Съезд социал-демократов проходил во Дворце парламента, но члены партии также участвовали в нем онлайн.

Кандидатура Антонеску была утверждена 5 484 голосами "за", 18 голосами "против" и 14 голосами "воздержались".

Крин Антонеску является бывшим лидером Либеральной партии.

Опрос, проведенный социологической компанией Avangarde, показал, что в первом туре выборов, который состоится 4 мая, независимый ультраправый кандидат Келин Джорджеску набрал бы 38% голосов.

Крин Антонеску получил бы 25% голосов.

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