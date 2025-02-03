В Литве начали новый сбор на дроны и антидронные средства для Украины

В Литве организации, поддерживающие Украину, и Литовское национальное радио и телевидение (LRT) в понедельник объявили о начале новой кампании Radarom! – собранные средства будут тратить на закупку беспилотников и средств борьбы с дронами для украинских Сил обороны.

Об этом сообщается в распространенном LRT сообщении, пишет "Европейская правда".

В рамках акции, организованной общественным вещателем и организациями Blue/Yellow, Laisves TV и Stiprus kartu, будет закуплена техника, произведенная в Литве и Украине. Сбор средств продлится до 24 февраля.

"Мы можем гордиться тем, что за последний год литовская оборонная промышленность разработала высокотехнологичные и перспективные дроны и антидроны. Мы решили вместе с партнерами кампании, что они должны стать особым акцентом Radarom!", – приводятся в сообщении слова генерального директора LRT Моники Гарбачяускайте-Будриене.

Реклама:

Две трети средств, собранных в рамках акции Radarom!, пойдут на закупку дронов и антидронов литовской сборки, треть – на закупку украинских дронов и антидронов, технику отберет организация Blue/Yellow.

Любой желающий может сделать свой вклад, позвонив по специальному короткому номеру акции 1890, или посетив специальную страницу radarom.lrt.lt, или через электронную платежную систему Paypal.

В 2023 году во время первой акции Radarom! было собрано более 14 млн евро, на которые было закуплено 17 радаров.

В прошлом году было собрано более 8 млн евро, на которые было приобретено более 1 тысячи комплектов противодействия дронам для военнослужащих.