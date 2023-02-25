У Литві завершили збір на радари для України з результатом 14 млн євро

У Литві завершили кампанію збору коштів на радіолокаційні станції для України "Radarom!" з результатом 14 мільйонів євро, на них можливо придбати 14 радарів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє суспільний мовник LRT.

Фінальним днем акції обрали річницю повномасштабного вторгнення - для стимулювання внесків, про неї постійно нагадували у рамках інформаційного марафону тривалістю цілий день, присвяченого Україні. Деякі компанії, зокрема Narbutas і Teltonika, зголосились помножувати внески благодійників, внесені за певний часовий проміжок. За цей вирішальний вечір накопичили кілька мільйонів - ще пообіді на рахунках кампанії було 10 млн євро. В останні півгодини акції надійшли 505 тисяч євро.

До марафону долучилися з особистою присутістю ключові топ-посадовці Литви. Президент Гітанас Науседа зазначив, що якщо торік мало хто вірив у спроможність України встояти, то зараз Росія вже виглядає "колосом на глиняних ногах", але все одно це вирішальний момент, коли Україна потребує тотальної підтримки світу для перемоги. "Ця війна змінила нас усіх - вона змінила Україну, змінила Європу, змінила увесь світ", - зазначив Науседа.

Прем’єрка Інгріда Шимоніте відзначила, що Литва - одна з небагатьох країн з настільки успішними масовими зборами коштів для підтримки України через низові ініціативи. "Те що ми робимо - це дуже важливо. Фактично це не просто внесок для допомоги комусь - ми допомагаємо і самим собі", - зазначила вона.

З дистанційним зверненням з подякою литовцям виступив також президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська.

Нагадаємо, кампанію запустила коаліція чотирьох литовських ініціатив у кінці січня, початково планували зібрати кошти щонайменш на п'ять радарів.