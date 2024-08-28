Литовці передали Україні останні з понад 1100 антидронових комплексів за "народні" 8 млн євро

Литовські активісти оголосили, що відправляють в Україну останні з понад 1100 комплексів протидії ворожим дронам, придбаних за кошти донаторів у рамках кампанії Radarom.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

У середу в Україну відправили останні 22 зі 1141 невеликих комплексів для протидії дронам, кошти на придбання яких задонатили у рамках кампанії Radarom, яку ініціювала група громадських організацій і ЗМІ – суспільний мовник LRT, Blue/Yellow, Laisvės TV, Stiprūs kartu та журналістка Ріта Мілюте.

У рамках кампанії, яку завершили в лютому до річниці повномасштабної війни, литовці задонатили понад 8 млн євро. Обладнання придбали у литовських компаній Brolis Semiconductors та NT Service.

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Окрім обладнання РЕБ, придбали також прилади нічного бачення і приціли. Близько 300 з них ще не передані.

"Щедрість литовців і литовського бізнесу, які донатили на кампанію Radarom, допомогли врятувати життя багатьох українських військових. І ці гроші "залишаються" у Литві, тому що ми обрали литовських виробників", – заявив керівник ініціативи Лаурос Паукштес.

Минулого року, в першу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україні, кампанія зібрала понад 14 млн євро на придбання 17 тактичних радарів спостереження для моніторингу повітряного простору України, а також іншого обладнання.

У липні 2024 року Blue/Yellow разом з експрезиденткою Далею Грибаускайте розпочали кампанію "Привіт з Литви", під час якої збиратимуть кошти на дрони литовського виробництва для України.