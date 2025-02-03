Президент США говорит, что Маск ничего не будет делать без разрешения

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что миллиардер Илон Маск, возглавляющий Департамент эффективности правительства (DOGE), не будет действовать без согласования с его администрацией.

Слова Трампа во время общения с журналистами в Белом доме в понедельник, 3 февраля, приводит NBC News, сообщает "Европейская правда".

У президента США спросили о ситуации с доступом к государственным платежным системам, который на выходных получили сотрудники DOGE – информации, которая имеет уровень секретности.

"У него (Маска. – Ред.) есть доступ только для того, чтобы увольнять людей, которые, по его мнению, не являются хорошими, если мы с ним согласны. Илон не может и не будет ничего делать без нашего разрешения, и мы дадим ему разрешение там, где надо", – ответил Трамп.

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Он подчеркнул, что следит за любыми конфликтами интересов Маска – самого богатого человека мира.

"Там, где мы считаем, что есть конфликт или проблема, мы не позволим ему приблизиться к ней", – заверил американский президент.

Близость Илона Маска к Трампу зародилась во время избирательной кампании 2024 года, которую миллиардер профинансировал на почти 300 миллионов долларов.

Владелец X (Twitter) также отметился рядом заявлений с признаками вмешательства во внутреннюю политику европейских стран, прежде всего Германии.

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