NYT: Маск поселился в резиденции Трампа после выборов президента США

Американский миллиардер Илон Маск арендует коттедж на территории имения избранного президента США Дональда Трампа после его победы на выборах, что позволяет ему находиться во внутреннем кругу политика.

Об этом стало известно The New York Times от информированных источников, передает "Европейская правда".

По информации NYT, со времени президентских выборов 5 ноября Маск живет в одном из коттеджей, которые сдаются в аренду в имении Трампа в Мар-а-Лаго, что в штате Флорида.

Этот коттедж расположен в десятках метров от главного дома резиденции, сказал изданию один из источников. Другой – утверждает, что там раньше жили друзья и соратники Трампа.

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"Пребывание непосредственно на территории (резиденции. – Ред.) помогло обеспечить господину Маску легкий доступ к Трампу", – пишет The New York Times, уточняя, что миллиардер, среди прочего, часто присутствовал на рабочих ужинах избранного президента.

Как известно, Илон Маск инвестировал десятки миллионов долларов в кампанию Трампа, а также присутствовал во время его разговоров с иностранными лидерами, в частности Владимиром Зеленским.

Кроме того, сам Маск и его сотрудники принимали активное участие в процессе отбора кандидатов на должности в будущей администрации Трампа.

Недавно Илон Маск произвел фурор в Германии открытой поддержкой ультраправой "Альтернативы для Германии" накануне парламентских выборов в феврале 2025 года.