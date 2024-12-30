Премьер Грузии ответил на критику законов, которые подписал новый "президент"
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отверг критику ряда законов, которые подписал антизападный "президент" Михеил Кавелашвили в день своей инаугурации.
Заявление Кобахидзе приводит TV Pirveli, сообщает "Европейская правда".
Ряд правозащитников в Грузии выступили с критикой законов, которые в частности запрещают прикрывать лицо во время массовых акций, назвав их репрессивными.
В ответ грузинский премьер заявил, что утверждает, что запрет протестующим носить маски для лица был законным, "поскольку многие из них испытывали соблазн совершить преступления".
"Ни один закон не является репрессивным. Ни один. Они служат улучшению системы. Маски и маски для лица активнее всего использовались во время совершения преступлений. Если вы называете это репрессивным, то само собой разумеется, что у вас есть субъективный интерес", – отметил Кобахидзе.
Всего в "Законодательном вестнике" опубликовано 28 законов за подписью Кавелашвили.
Среди них – поправки к закону "О собраниях и массовых манифестациях", на основании которых участникам акций протеста запрещено закрывать свои лица масками и любыми другими средствами во время митингов, а также использовать лазерные устройства и пиротехнику.
Также Кавелашвили подписал поправки к закону о госохране, на основании которых Саломе Зурабишвили больше не будет иметь государственной охраны.
Кроме того, он подписал поправки к закону о государственной службе, которые, по мнению правозащитников, упрощают увольнение сотрудников по политическим мотивам.
29 декабря в парламенте Грузии состоялась инаугурация Михеила Кавелашвили, которого не признают действующая глава государства Саломе Зурабишвили, оппозиция и значительная часть международных партнеров страны.
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