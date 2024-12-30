Премьер Грузии ответил на критику законов, которые подписал новый "президент"

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отверг критику ряда законов, которые подписал антизападный "президент" Михеил Кавелашвили в день своей инаугурации.

Заявление Кобахидзе приводит TV Pirveli, сообщает "Европейская правда".

Ряд правозащитников в Грузии выступили с критикой законов, которые в частности запрещают прикрывать лицо во время массовых акций, назвав их репрессивными.

В ответ грузинский премьер заявил, что утверждает, что запрет протестующим носить маски для лица был законным, "поскольку многие из них испытывали соблазн совершить преступления".

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"Ни один закон не является репрессивным. Ни один. Они служат улучшению системы. Маски и маски для лица активнее всего использовались во время совершения преступлений. Если вы называете это репрессивным, то само собой разумеется, что у вас есть субъективный интерес", – отметил Кобахидзе.

Всего в "Законодательном вестнике" опубликовано 28 законов за подписью Кавелашвили.

Среди них – поправки к закону "О собраниях и массовых манифестациях", на основании которых участникам акций протеста запрещено закрывать свои лица масками и любыми другими средствами во время митингов, а также использовать лазерные устройства и пиротехнику.

Также Кавелашвили подписал поправки к закону о госохране, на основании которых Саломе Зурабишвили больше не будет иметь государственной охраны.

Кроме того, он подписал поправки к закону о государственной службе, которые, по мнению правозащитников, упрощают увольнение сотрудников по политическим мотивам.

29 декабря в парламенте Грузии состоялась инаугурация Михеила Кавелашвили, которого не признают действующая глава государства Саломе Зурабишвили, оппозиция и значительная часть международных партнеров страны.

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