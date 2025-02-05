Парламент Грузии лишил мандатов почти всех оппозиционных депутатов

Парламент Грузии, легитимность которого не признают пятый президент страны Саломе Зурабишвили, оппозиция и значительная часть грузинской общественности, прекратил полномочия 49 оппозиционных депутатов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Эхо Кавказа".

В частности, прекращены полномочия членов "Единства – Национального движения", "Коалиции за перемены" и "Сильной Грузии".

Основанием для принятия соответствующего решения стало их требование о прекращении полномочий, с которыми они обратились в парламент в ноябре прошлого года.

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На данном этапе в парламенте с 12 мандатами остается оппозиционная партия "Гахария за Грузию".

Политическое объединение экс-премьера Георгия Гахарии, как и другие партии, преодолевшие проходной барьер на выборах 26 октября, называет результаты голосования нелегитимными и не участвует в парламентской деятельности, однако представители этого политического объединения не подавали заявлений о прекращении своих полномочий.

Согласно протоколу ЦИК, по итогам парламентских выборов 2024 года "Сильная Грузия" получила 14 мандатов, "Коалиция за перемены" – 19, а "Единство – Национальное движение" – 16 мандатов.

Протесты с требованием проведения новых парламентских выборов проходят в Грузии с ноября 2024 года.

Напомним, в январе Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) признала наличие в Грузии политзаключенных и призвала к проведению новых выборов.

В ответ грузинская делегация решила уйти из ПАСЕ, но Грузия остается в Совете Европы.

Подробнее на эту тему смотрите в объяснении "ЕП": "Наказание Грузии в ПАСЕ: какие санкции наложили и будут ли новые выборы".