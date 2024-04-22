Чехия снова предложит ограничить поездки российских дипломатов

Чехия снова предложит ограничить передвижение российских дипломатов по странам, которые входят в Шенгенскую зону.

Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липавский, которого цитирует Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Свое заявление Липавский сделал после появления информации о задержании двух российских агентов в Германии, которых подозревают в шпионаже и планировании диверсии.

Глава чешского МИД рассказал, что хочет поднять вопрос о российских шпионах на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге в понедельник.

"Мы должны разработать новые инструменты для борьбы с российской шпионской угрозой. В понедельник на заседании Совета я повторю свои предложения по ограничениям для российских шпионов, которые передвигаются по Шенгену. Этого можно достичь быстро", – сказал Липавский.

В 2022 году Европейский Союз решил, что российские дипломаты больше не могут пользоваться положениями об упрощении визового режима, которые предоставляли им привилегированный доступ в ЕС. Однако они все еще могут получать визы и путешествовать по странам Шенгенской зоны.

Согласно чешскому предложению, российские "дипломаты" или секретные агенты под дипломатическим прикрытием, которые приезжают в Европу на короткое время, не будут иметь права въезжать ни в одну страну ЕС, кроме той, в которую им была выдана виза.

Другой вариант – сделать биометрические паспорта обязательными для российских дипломатов на уровне ЕС, поскольку их труднее подделать.

В январе Липавский уже предлагал странам ЕС ограничить передвижение российских дипломатов по территории стран Шенгенского договора.