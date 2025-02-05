Трамп: США ведут очень конструктивные переговоры по Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине", а также заверил, что он "сделает все", чтобы остановить российско-украинскую войну.

Об этом он заявил во вторник вечером, 4 февраля, во время пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, пишет "Европейская правда".

Во время пресс-конференции Трамп сказал, что сейчас США "говорят с русскими и с украинским руководством".

"Мы ведем очень хорошие переговоры, очень конструктивные переговоры по Украине", – заверил он.

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Американский президент заявил, что из-за разрушений, которые вызвала Россия, украинские города выглядят "так же плохо, как Газа, и даже хуже".

"Сейчас города в значительной степени разрушены. Мы говорим об очень печальном зрелище. Мы говорим о Газе. Что ж, многие из этих городов выглядят так же плохо, как Газа, а то и хуже", – сказал Трамп.

Он заявил, что хочет прекратить "абсолютную бойню", и отметил, что еженедельно получает отчеты о количестве солдат, погибших в Украине, и "эти цифры поражают".

"Когда вы слышите реальные цифры в Украине, и это не учитывая разрушенные города и всех убитых людей... Поэтому я хочу, чтобы это остановилось", – сказал он.

По словам Трампа, с украинской стороны речь идет о "700 тысячах" погибших украинских военных и "800 тысячах, а, возможно, и больше" – с российской стороны.

Обратим внимание, что журналист спросил Трампа, будет ли он требовать у главы Кремля Владимира Путина оставить территорию Украины, которая сейчас находится в оккупации, однако американский президент не ответил на этот вопрос.

Президент Владимир Зеленский ранее выражал надежду на встречу с президентом США в ближайшее время. По его словам, она должна предшествовать определению формата разговоров с россиянами.

4 февраля глава Офиса президента Андрей Ермак поговорил с новоназначенным советником по нацбезопасности президента США Майклом Волцом.

Это был первый публичный контакт представителей украинской власти с администрацией Трампа после того, как последняя начала работу.