Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины примет участие в конференции по безопасности в Мюнхене

Специальный представитель американского президента Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог примет участие в конференции по безопасности в Мюнхене, которая пройдет с 14 по 16 февраля.

Об этом он написал в X (Twitter) в среду, 5 февраля, передает "Европейская правда".

Келлог рассказал, что планирует принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности – 2025.

"Как специальный представитель президента США по вопросам России и Украины, я с нетерпением жду разговора о цели Дональда Трампа покончить с кровопролитной и дорогой войной в Украине. Я встречусь с союзниками Америки, которые готовы работать с нами", – заявил он.

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Мюнхенская конференция по безопасности проводится в столице Баварии каждую зиму с 1963 года за редкими исключениями.

Накануне стало известно, что на Мюнхенскую конференцию по безопасности отправится вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Отметим, ультраправая "Альтернатива для Германии" и популистский Альянс Сары Вагенкнехт (АСВ) не были приглашены на Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности.