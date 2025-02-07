Президент Молдовы объяснила, почему посол РФ до сих пор не вручил верительные грамоты

Назначенный Россией посол в Молдове Олег Озеров до сих пор не вручил главе государства Майи Санду верительные грамоты, что является обязательным шагом для официального начала его работы.

Это Санду прокомментировала в эфире телеканала TV8, сообщает "Европейская правда".

Молдавский президент подтвердила, что Озерова не приглашали вручить верительные грамоты.

"Нельзя приглашать представителя страны для вручения верительных грамот, когда официальные лица в Москве говорят, что государство Республика Молдова не заслуживает существования или что-то подобное", – пояснила она.

Реклама:

Санду подчеркнула, что Россия своими заявлениями не уважает суверенитет и территориальную целостность Молдовы.

В то же время она добавила, что решение об аккредитации посла примет в ближайшее время.

Россиянин Владимир Путин в сентябре 2024 года подписал указ о назначении Олега Озерова послом России в Молдове.

Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, посол официально вступает в должность после вручения верительной грамоты.

Но даже без этого российское посольство в Кишиневе отличилось традиционными для России хамством и распространением лжи о Молдове.