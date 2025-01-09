Молдова вызвала дипломата РФ из-за дезинформации об энергетическом кризисе в Приднестровье

Министерство иностранных дел Молдовы в четверг, 9 января, вызвало временного поверенного в делах посольства России в Молдове в связи с "недавней дезинформацией об энергетическом кризисе в приднестровском регионе, которую распространяло посольство России".

Об этом со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства пишет NewsMaker, передает "Европейская правда".

Как акцентировали в МИД страны – во время встречи представителю посольства передали твердую позицию Молдовы о недопустимости ложных заявлений, направленных на подрыв политической и экономической стабильности Молдовы.

"МИД подчеркнул, что ответственность за энергетический кризис в Приднестровье полностью лежит на России и компании "Газпром", которая нарушила контрактные обязательства, прекратив поставлять газ", – акцентировали в министерстве.

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Ведомство потребовало от посольства "немедленно прекратить кампанию дезинформации, манипуляцию фактами и создание ложных нарративов, которые наносят ущерб двусторонним отношениям и усиливают региональную напряженность".

Как отметили журналисты, посольство России в Молдове 6 января обвинило власти Кишинева в "намеренном игнорировании проблем в отношениях с „Газпромом", что якобы является „основной причиной текущей кризисной ситуации в приднестровском регионе".

Как известно, 28 декабря 2024 года "Газпром" заявил, что прекратит поставки газа в Приднестровье из-за якобы долгов от Moldovagaz.

В Молдове еще с середины декабря действовал режим чрезвычайной ситуации в энергетике. "Власти" Приднестровья тоже ввели режим чрезвычайной ситуации.

1 января 2025 года, после прекращения подачи газа там отключили центральное отопление в городах, а газ остался только для приготовления пищи. Запасов газа, по данным приднестровских властей, должно хватить на 24 дня. Молдавская ГРЭС с 1 января перешла на генерацию электроэнергии на угле.

С 3 января в приднестровском регионе начали вводить веерные отключения электроэнергии.