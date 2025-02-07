СМИ: администрация Трампа намерена сократить штат USAID с 10 тысяч до 290 человек

Администрация президента США Дональда Трампа планирует сократить количество работников Агентства США по международному развитию (USAID) с более чем 10 тысяч до примерно 290.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно изданию The New York Times от трех источников, знакомых с планами администрации.

По словам собеседников, небольшой штат, который не планируют сокращать, включает сотрудников, специализирующихся на здравоохранении и гуманитарной помощи.

По словам двух людей, сотрудники USAID настаивают на менее серьезных сокращениях и подали в Государственный департамент значительно более длинные списки персонала, который, по их мнению, необходим для выполнения критически важных программ.

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25 января 2025 года США заморозили всю невоенную международную помощь на 90 дней, а работа USAID была фактически остановлена.

В администрации американского президента Илон Маск возглавляет усилия, направленные на закрытие USAID, выдвигая в его адрес все более жесткие обвинения.

Сотрудники USAID по всему миру отправлены в административный отпуск с пятницы, 7 февраля.

Тем временем исполняющим обязанности руководителя USAID стал государственный секретарь США Марко Рубио.

4 февраля Рубио заявил, что иностранная помощь должна продвигать интересы США, а не быть благотворительностью, и заверил, что в администрации Трампа не собираются прекращать всю международную помощь.