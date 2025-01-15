Немецкое правительство поддержало разрешение армии сбивать неизвестные беспилотники

Немецкой армии намерены предоставить разрешение сбивать беспилотники для предотвращения угроз.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Соответствующее предложение о внесении изменений в Закон об авиационной безопасности одобрило в среду федеральное правительство.

"Дроны как инструмент шпионажа и саботажа могут представлять серьезную угрозу, особенно для нашей критической инфраструктуры", – заявила министр внутренних дел Нэнси Фезер.

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На сегодня вооруженным силам разрешено отвлекать летательные аппараты, принуждать их к посадке, угрожать применением силы или делать предупредительные выстрелы для поддержки полиции, но они не имеют права применять оружие против беспилотных летательных аппаратов в случае неизбежной опасности.

"Полицейские органы постоянно развивают свои возможности для обнаружения и защиты от беспилотников. Однако, особенно после начала захватнической войны Путина против Украины, мы видим, что дроны используются все чаще и чаще, что создает все больший вызов для полиции и ее современных технологий", – подчеркнула Фезер.

Поэтому необходимо, "чтобы Бундесверу также было разрешено вмешиваться в случаях серьезной опасности – в том числе в крайнем случае сбивать незаконно летающие беспилотники".

Органы безопасности фиксируют все больше случаев появления беспилотников над важными инфраструктурными и военными объектами, пояснили в Федеральном министерстве внутренних дел.

"В то же время быстрое технологическое развитие ставит перед полицией все большие вызовы. Это касается, в частности, моделей со сложными летными характеристиками, которые значительно превосходят коммерческие дроны", – добавили там.

В обосновании принятого предложения отмечается, что с помощью таких беспилотников можно предположить, "что полеты осуществлялись от имени иностранных государственных органов. Применение силы должно быть разрешено, если можно предположить, что беспилотный летательный аппарат будет использован против жизни людей или против критически важного объекта".

После принятия решения Кабинетом министров предложения о внесении изменений в Закон об авиационной безопасности должны быть переданы в Бундестаг через правящие партии.

Как сообщалось, баварское земельное управление криминальной полиции проводит расследование после нескольких замеченных беспилотников над объектами Бундесвера в Манхинге и Нойбурге-ан-дер-Донау.

В прошлом году сообщалось о ряде инцидентов с пролетами неизвестных дронов над авиабазами США в Британии. В частности, писали об инциденте 24 ноября, когда беспилотные летательные аппараты были замечены над тремя базами Королевских ВВС Великобритании в Саффолке и Норфолке.

В самих США тоже сообщали о все большем количестве случаев пролета неизвестных дронов в разных частях страны.