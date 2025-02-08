Премьер Эстонии назвал "знаменательным днем" отсоединение стран Балтии от энергосистемы РФ

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал назвал "знаменательным днем" отсоединение стран Балтии от общей с Россией энергосистемы.

Его заявление приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

В субботу Михал встретился еврокомиссаром по энергетике и жилищному строительству Даном Йоргенсеном, с которым они вместе посетили сетевое предприятие Elering.

На встрече обсуждали вопросы синхронизации электросетей стран Балтии с диапазоном частот континентальной Европы, а также дальнейшее сотрудничество по укреплению защиты критической инфраструктуры.

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"Сегодня знаменательный день. Эстония вместе с Латвией и Литвой отключилась от российского диапазона частот, и завтра мы синхронизируемся с континентальной Европой. Вступление в Шенгенскую зону открыло для нас границы Европы, и теперь мы присоединяемся к крупнейшей в мире частотной зоне", – заявил Михал.

Как известно, 8 февраля Эстония, Латвия и Литва официально отсоединились от энергосистемы России.

Напомним, еще в июле 2024 года министры энергетики Эстонии, Латвии и Литвы подтвердили намерения синхронизироваться с континентальной европейской энергосистемой ENTSO-E и отсоединиться от российской в феврале 2025.

Литва, Латвия и Эстония вместе с Россией и Беларусью работали в общей системе электроснабжения, которой централизованно управляют из Москвы. В то же время в мае 2022 года страны Балтии полностью прекратили импорт электроэнергии из РФ.