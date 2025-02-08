Естонія, Латвія та Литва офіційно від’єдналися від енергосистеми Росії

У суботу, 8 лютого, три країни офіційно від’єдналися від російської енергосистеми.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Естонії в X (Twitter), пише "Європейська правда".

Окрім Литви та Латвії, як інформували раніше, від російської енергосистеми від’єдналася також Естонія.

"Це ще один історичний день для європейської інтеграції", – заявили у МЗС країни.

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It’s another historic day for European integration.



🇪🇪 Estonia, 🇱🇻 Latvia, & 🇱🇹 Lithuania have now unplugged from Russia’s power grid.



🧵 Here’s how our new connection as part of Europe will turbocharge energy security.



(Also, check out Estonia’s nature-inspired pylons!) pic.twitter.com/2y1vIXmIqc – Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) February 8, 2025

Естонський очільник МЗС Маргус Тсакхна привітав таке рішення та заявив, що ці країни "об'єднають електроенергетичну систему з континентальною Європою, до якої належать".

Нагадаємо, ще у липні 2024 року міністри енергетики Естонії, Латвії та Литви підтвердили наміри синхронізуватись із континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E та від’єднатись від російської в лютому 2025.

Литва, Латвія та Естонія разом із Росією та Білоруссю працювали у загальній системі електропостачання, якою централізовано керують з Москви. Водночас у травні 2022 року країни Балтії повністю припинили імпорт електроенергії з РФ.

Як повідомлялося, у Литві готові до можливого саботажу під час відключення від енергосистеми РФ. Також до провокацій, інспірованих Кремлем, готові в Естонії та у Латвії.