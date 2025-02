Естонія, Латвія та Литва офіційно від’єдналися від енергосистеми Росії

У суботу, 8 лютого, три країни офіційно від’єдналися від російської енергосистеми.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Естонії в X (Twitter), пише "Європейська правда".

Окрім Литви та Латвії, як інформували раніше, від російської енергосистеми від’єдналася також Естонія.

"Це ще один історичний день для європейської інтеграції", – заявили у МЗС країни.

