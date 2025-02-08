Прем’єр Естонії назвав "знаменним днем" від’єднання країн Балтії від енергосистеми РФ

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал назвав "знаменним днем" від’єднання країн Балтії від спільної з Росією енергосистеми.

Його заяву наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

У суботу Міхал зустрівся єврокомісаром з енергетики та житлового будівництва Даном Йоргенсеном, з яким вони разом відвідали мережеве підприємство Elering.

На зустрічі обговорювали питання синхронізації електромереж країн Балтії з діапазоном частот континентальної Європи, а також подальшу співпрацю зі зміцнення захисту критичної інфраструктури.

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"Сьогодні знаменний день. Естонія разом із Латвією та Литвою відключилася від російського діапазону частот, і завтра ми синхронізуємося з континентальною Європою. Вступ до Шенгенської зони відкрив для нас кордони Європи, і тепер ми приєднуємося до найбільшої у світі частотної зони", – заявив Міхал.

Як відомо, 8 лютого Естонія, Латвія та Литва офіційно від’єдналися від енергосистеми Росії.

Нагадаємо, ще у липні 2024 року міністри енергетики Естонії, Латвії та Литви підтвердили наміри синхронізуватись із континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E та від’єднатись від російської в лютому 2025.

Литва, Латвія та Естонія разом із Росією та Білоруссю працювали у загальній системі електропостачання, якою централізовано керують з Москви. Водночас у травні 2022 року країни Балтії повністю припинили імпорт електроенергії з РФ.