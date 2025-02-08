В Эстонии для обвиняемой в госизмене россиянки требуют шесть лет тюрьмы

В Эстонии обвинение в Харьюском уездном суде запросило шесть лет тюрьмы для обвиняемой в госизмене и нарушении международных санкций россиянки Светланы Бурцевой, которая также имеет эстонское гражданство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Пресс-секретарь суда Вийвика Сиплане заявила, что приговор по делу Бурцевой будет объявлен 11 июня.

Адвокат женщины ходатайствовал о вынесении оправдательного приговора.

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Светлана Бурцева с 2017 года работала в российской медиагруппе "Россия сегодня" на различные эстонские интернет-издания.

Ее тексты публиковались в интернет-новостях, обслуживающих интересы российской пропаганды.

Она продолжала сотрудничество с российскими пропагандистскими ресурсами даже после введения санкций против РФ.

Согласно обвинительному заключению, Бурцева знала о запрете на свою деятельность, но продолжала ее даже после прекращения работы новостного портала "Sputnik Эстония" (Sputnik Eesti) из-за нарушения санкций в 2019 году.

В 2020-2023 годах Бурцева продолжала производить медиаконтент для портала Baltnews.ee, используя, в частности, псевдоним Алан Торм.

По мнению Госпрокуратуры, собранные доказательства свидетельствуют о том, что Бурцева сознательно нарушила международные санкции.

"По итогам досудебного расследования Полиция безопасности (КаПо) пришла к выводу, что Бурцеву нельзя считать независимым, объективным и нейтральным журналистом. По данным КаПо, собранные доказательства указывают на то, что Бурцева является пропагандисткой", – отметила госпрокурор Энели Лауритс.

Недавно Таллиннский административный суд оставил без удовлетворения жалобу пророссийской активистки Зои Палямар, которая была координатором движения "Бессмертный полк в Таллинне", на решение лишить ее вида на жительство в Эстонии с десятилетним запретом на въезд в Шенгенскую зону.