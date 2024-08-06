Естонія судитиме за держзраду росіянку з естонським громадянством, яка просувала пропаганду РФ

В Естонії офіційно висунули звинувачення у порушенні санкцій та державній зраді росіянці з громадянством Естонії, яка роками працювала у пропагандистських інтересах РФ.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Державна прокуратура висунула звинувачення Світлані Бурцевій, громадянці Естонії, у порушенні міжнародних санкцій та держзраді. 6 серпня відбулося попереднє судове засідання за її справою, після якого оголосили, що розгляд по суті почнеться з 1 листопада.

Бурцева стала громадянкою Естонії у 1994 році шляхом натуралізації. З 2017 року вона працювала у російській медіагрупі "Россия сегодня" на різні естонські інтернет-видання.

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"Її тексти публікувалися в інтернет-новинах, що обслуговують інтереси російської пропаганди, у тому числі під псевдонімами. Навіть після санкцій проти Росії, запроваджених Радою ЄС, Бурцева продовжила працювати на реального бенефіціара "Россия сегодня" Дмитрія Кисельова", – розповіла держпрокурор Енелі Лаурітс.

Прокуратура на підставі зібраних доказів вважає, що Світлана Бурцева свідомо порушувала санкції.

"За підсумками досудового розслідування Поліція безпеки зробила висновок, що Бурцеву не можна вважати незалежним, об’єктивним і нейтральним журналістом. Докази свідчать, що Бурцева є пропагандисткою і працювала на порталах, які своєю діяльністю слугують агресивним цілям Кремля. Розслідування її діяльності встановило, окрім порушення санкцій, також злочин проти держави", – зазначила Лаурітс.

Серед іншого, з’ясувалося, що у 2019-2021 році Бурцева навчалася на магістратурі в окупованому Севастополі на програмі з інформаційних і гібридних конфліктів, куратором якої, як вважають, є колишній офіцер ФСБ.

Після цього навчання Бурцева спільно з керівником опублікувала книгу "Гібридна війна за мир", де аналізує, як Росія має виграти таку глобальну війну.

Цю книгу рекламували в Естонії як книгу естонського політолога, ім’я якого виявилось псевдонімом Бурцевої. "Зміст книги принижує Естонську Республіку і спрямований на розкол естоського суспільства, дискредитацію Естонії та її інституцій", – зазначила прокурор.

Світлані Бурцевій інкримінують державну зраду шляхом ненасильницьких дій проти незалежності і самостійності Естонської Республіки.

Бурцева під арештом з 1 березня. Захист подає клопотання про її переведення під домашній арешт з електронним спостереженням, проте прокуратура не підтримує його, вважаючи, що Бурцева буде намагатись втекти у Росію.

Нагадаємо, у Латвії цього літа почали кримінальне переслідування ексєвродепутата, що втік до РФ.

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