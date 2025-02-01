Суд в Естонії відхилив скаргу проросійської активістки, яку позбавили посвідки на проживання

В Естонії Талліннський адміністративний суд залишив без задоволення скаргу проросійської активістки Зої Палямар, яка була координаторкою руху "Безсмертний полк у Таллінні", на рішення позбавити її посвідки на проживання в Естонії з десятирічною забороною на в'їзд до Шенгенської зони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Розглянувши обставини скарги, суд дійшов висновку, що рішення Департаменту поліції та прикордонної охорони (PPA) відповідало закону, і під час його винесення не було допущено помилок у застосуванні дискреційного права.

За оцінкою департаменту, дії Палямар становили небезпеку для державної безпеки.

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Палямар обґрунтовувала свою скаргу посиланнями на свободу думок, а також тим, що її співпраця з кількома проросійськими некомерційними структурами, що була однією з підстав для позбавлення її посвідки на проживання, мала винятково гуманітарний характер.

Суд вказав, що PPA має широкі повноваження при винесенні рішень у таких ситуаціях, а позбавлення посвідки на проживання ґрунтувалося на достатніх доказах.

Рішення суду не набуло чинності і може бути оскаржене.

Департамент поліції і прикордонної охорони за пропозицією Поліції безпеки (КаПо) анулював посвідку на проживання в Естонії Зої Палямар.

Їй також було заборонено в'їзд до шенгенської зони на десять років. Палямар, яка є особою без громадянства, на той момент перебувала в Російській Федерації.