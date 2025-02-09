Мнения грузин относительно легитимности нового "президента" разделились почти пополам

Одно из последних исследований общественного мнения в Грузии показало, что Саломе Зурабишвили считает легитимным президентом больше людей, чем доля тех, кто признает легитимность назначенного властями Михеила Кавелашвили – но с небольшим преимуществом.

Как сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда", такими оказались результаты опроса от Института социальных исследований и анализа (ISSA).

40,1% респондентов ответили, что считают легитимным президентом Саломе Зурабишвили.

Реклама:

Михеила Кавелашвили, которого назначили на должность по новой процедуре без прямого народного голосования, считают легитимным 38%.

Еще 15,9% считают, что в Грузии пока нет легитимного президента.

Если бы выборы проходили в эти выходные, партию власти "Грузинская мечта" поддержали бы как минимум 25,1% опрошенных (с добавлением голосов респондентов, которые не захотели прямо называть фаворита, по методу аллокации – до 31,5%).

Оппозиционную "Коалицию за перемены" поддержали бы 10,3% (с аллокацией – до 18%), "Единство для спасения Грузии – Единое национальное движение" – 8.5% (с аллокацией – 14,9%), партию "Сильная Грузия" – 6,3%, "Гахария для Грузии" – 5,4%.

Рейтинги остальных меньше 5%, и еще 13,8% респондентов не определились с мнением.

Сбор данных в рамках опроса проводился 18-30 января среди 2000 совершеннолетних респондентов методом личных интервью. Возможная погрешность составляет +/– 2,5.

Напомним, на этой неделе парламент Грузии лишил мандатов почти всех оппозиционных депутатов, которые бойкотируют его работу.

Также парламент за два дня принял новый пакет репрессивных законов.

Читайте также редакционную статью "Европейской правды" о том, почему Киев не должен признавать нового президента Грузии.