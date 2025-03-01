Зеленский: без поддержки США будет сложно, но мы не можем потерять свободу

Президент Владимир Зеленский признал, что без помощи Соединенных Штатов Украине будет сложно сдерживать Россию, но он заявил, что украинцы "не могут потерять наши ценности и нашу свободу".

Об этом глава государства сказал в интервью Fox News после ссоры в Белом доме, пишет "Европейская правда".

У президента спросили, может ли Украина выиграть эту войну или сдерживать Россию без поддержки США.

"Для нас это будет сложно. Именно поэтому я здесь. Именно поэтому я говорил о предстоящих переговорах. Без вашей поддержки будет сложно. Но мы не можем потерять наши ценности, наших людей, мы не можем потерять нашу свободу", – сказал Зеленский.

"Россияне пришли на наши территории, россияне пришли в наши дома... Они убили так много людей. Просто забыть это и сказать, что Путин замечательный парень? Нет, это без нас", – добавил он.

Президент отметил, что украинцы хорошо помнят начало полномасштабного вторжения и не хотят новой волны оккупации. Именно поэтому он сейчас поднимает вопрос гарантий безопасности.

"Мы не давим, мы просто спрашиваем. Мы делимся очень четкими месседжами с нашими партнерами, нашими друзьями, с американцами. Если вы остаетесь с нами – спасибо, но давайте создадим инфраструктуру гарантий безопасности", – сказал Зеленский.

Зеленский также заявил, что ссора в Белом доме не является хорошей ни для одной из двух сторон, но объяснил, почему активно вступил в перепалку.

По данным СМИ, администрация Трампа рассматривает возможность прекращения всех текущих поставок военной помощи Украине в ответ на высказывания президента Зеленского в Овальном кабинете.

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