В Румынии вспыхнули протесты после отказа зарегистрировать Джорджеску как кандидата в президенты

У здания Центрального избирательного бюро Румынии в Бухаресте вспыхнули протесты после того, как кандидатуру скандального Келина Джорджеску отказались зарегистрировать на президентских выборах.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Узнав о решении Бюро, сторонники пророссийского кандидата, которые находились рядом, сломали ограждения и устроили беспорядки, после чего пришлось вмешиваться правоохранителям.

Digi24

Digi24

Digi24

В центре Бухареста демонстранты начали бросать камни, петарды и бутылки в полицию, поджигали кусты, мусорные баки, а также перевернули машину.

После того, как несколько правоохранителей получили ранения, полиция применила слезоточивый газ.

Около 01:30 правоохранителям удалось восстановить порядок. На улицах оставались несколько десятков сторонников Джорджеску.

Как известно, 9 марта Центральное избирательное бюро Румынии решило отклонить кандидатуру Кэлина Джорджеску на президентских выборах.

Напомним, Конституционный суд Румынии беспрецедентно аннулировал результаты первого тура выборов после того, как появились обвинения в том, что Россия провела скоординированную онлайн-кампанию для продвижения кандидатуры Джорджеску.

В прошлом месяце прокуратура возбудила против Джорджеску уголовное дело, обвинив его в "подстрекательстве к действиям, направленным против конституционного строя", поддержке фашистских группировок и ложных декларациях о финансировании избирательной кампании и раскрытии информации об активах.

6 марта Европейский суд по правам человека отклонил жалобу Джорджеску на отмену первого тура выборов.