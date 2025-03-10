Канадская провинция поднимает цены на электроэнергию для США из-за тарифов Трампа

Канадская провинция Онтарио в понедельник, 10 марта, повысила цены на электроэнергию для трех американских штатов, куда ее экспортирует, на 25% в ответ на тарифы Дональда Трампа.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Согласно решению властей Онтарио, местный оператор электроэнергетической системы будет взимать дополнительные 10 канадских долларов ($7) за мегаватт-час на всю электроэнергию, экспортируемую в Миннесоту, Мичиган и Нью-Йорк.

Провинция рассчитывает зарабатывать дополнительно до 400 тысяч канадских долларов в день, которые будут использованы "для поддержки работников, семей и бизнеса Онтарио", заявили местные власти.

"Поверьте мне, когда я говорю, что не хочу этого делать. Я чувствую себя ужасно перед американским народом. Ответственность за это несет один человек. Это президент Дональд Трамп", – объявил премьер-министр Онтарио Даг Форд.

Форд пообещал ввести пошлины на прошлой неделе после того, как вступили в силу тарифы США на канадские товары.

Решение Онтарио, однако, будет иметь скорее символический эффект. В 2023 году Нью-Йорк импортировал около 4,4% от общего объема электроэнергии из Канады. А для Миннесоты и Мичигана этот процент еще меньше.

Напомним, с 4 марта Дональд Трамп ввел 25-процентные тарифы на большую часть канадского импорта. В ответ канадский премьер Джастин Трюдо объявил о введении 25% тарифов в отношении американских товаров на сумму 155 млрд долларов.

В конце концов Трамп приостановил действие 25% тарифов, наложенных на большие группы товаров из Канады и Мексики, до 2 апреля.