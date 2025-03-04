"Америка должна почувствовать боль": провинция Канады объявила возмездие за тарифы Трампа

Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд заявил, что в ответ на тарифы США провинция запрещает американским компаниям участвовать в местных закупках и разрывает соглашение с компанией SpaceX о предоставлении высокоскоростного интернета.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

В частности, Онтарио разорвет свое соглашение на 100 миллионов долларов со Starlink Илона Маска.

"Мы разрываем контракт Онтарио со Starlink. С этим покончено. Его нет", – заявил Форд на пресс-брифинге во вторник.

Форд также пригрозил применить 25-процентную наценку на электроэнергию, которую Онтарио поставляет в США, если тарифы останутся неизменными. Онтарио поставляет электроэнергию примерно 1,5 миллиона клиентов в приграничных штатах США. "Мы также без колебаний отключим их электроэнергию", – предупредил также Форд.

Он сказал, что Канада и США могли бы стать вместе двумя "самыми богатыми, успешными и безопасными" странами на планете, но президент Трамп выбрал вместо этого хаос.

"Мы должны убедиться, что Америка почувствует боль", – сказал глава правительства Онтарио.

По словам Форда, Liquor Control Board of Ontario, которая считается крупнейшим покупателем алкоголя в мире, также убирает американскую продукцию с полок своих магазинов.

Напомним, Дональд Трамп ввел 25% тарифы на большую часть канадского и мексиканского импорта.

В ответ глава правительства Джастин Трюдо объявил о введении 25-процентных тарифов в отношении американских товаров на сумму 155 миллиардов долларов.

Он также сказал, что Трамп хочет увидеть крах экономики Канады, чтобы потом легче ее аннексировать.