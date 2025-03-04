Трамп ввел пошлины на товары из Канады и Мексики и повысил тарифы для Китая до 20%

Президент США Дональд Трамп ввел 25% тарифы на большую часть канадского и мексиканского импорта и удвоил существующие 10% пошлины на импорт из Китая до 20%, что повлияет на годовой объем импорта в размере примерно $1,5 трлн.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Дональд Трамп выполнил свою угрозу ударить по Канаде и Мексике масштабными импортными сборами, введя одно из крупнейших повышений тарифов США с 1930-х годов, что стало резкой эскалацией торговой войны, которая грозит подорвать связи с основными экономическими партнерами.

Новые тарифы – 25% пошлины на большинство канадского и мексиканского импорта и удвоение существующей 10% пошлины на импорт из Китая до 20% – влияют на годовой объем импорта примерно в 1,5 триллиона долларов, что является экспансивным шагом, который сигнализирует рынкам о том, что президент-республиканец настроен использовать импортные пошлины для получения новых поступлений и создания новых рабочих мест во внутреннем производстве.

Этот шаг Трампа вызвал быстрый ответ со стороны Канады и Китая и может вызвать аналогичные действия со стороны Мексики, а также потенциальные юридические проблемы. Это оставляет неопределенной судьбу торгового соглашения, которое Трамп заключил с Канадой и Мексикой во время своего первого срока, и рискует еще больше напрячь экономику США и разжечь до сих пор тлеющую инфляцию.

По данным Бюджетной лаборатории Йельского университета, эти тарифы поднимут американские импортные сборы до самого высокого среднего уровня, который наблюдался с 1943 года. Это приведет к дополнительным расходам для американских домохозяйств в размере до 2 000 долларов. Это также будет означать значительное замедление экономического роста в США, особенно если другие страны примут соответствующие меры, говорится в отчете, опубликованном в понедельник.

В понедельник поздно вечером правительство Канады объявило о том, что введет масштабный пакет контр-тарифов против американских товаров. Первый этап – 25% тарифы на товары американских экспортеров стоимостью около 30 млрд канадских долларов (20,6 млрд долларов США), которые вступят в силу одновременно с американскими пошлинами. Второй раунд тарифов по той же ставке будет введен через три недели на товары на сумму 125 млрд канадских долларов – список, который будет включать такие дорогие товары, как легковые автомобили, грузовики, сталь и алюминий.

"Канада не оставит это необоснованное решение без ответа", – заявил премьер-министр Джастин Трюдо в своем заявлении поздно вечером в понедельник. План ответных действий является таким же, как и тот, который он объявил в феврале после того, как Трамп подписал свой указ о введении широких тарифов.

Китай ввел тарифы на американский экспорт и добавил 10 фирм в список ненадежных субъектов в ответ на новые пошлины, введенные администрацией Трампа. Пекин заявил, что будет взимать пошлину в размере 15% на американские товары, включая курятину и хлопок, а на соевые бобы будет наложена пошлина в размере 10%.

Трамп сигнализировал о желании поговорить с китайским лидером Си Цзиньпином, но они все еще не поговорили спустя месяц после того, как президент США поднял вопрос о возможности звонка для переговоров о сделке.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в понедельник заявила, что ее правительство будет ждать решения Трампа, прежде чем реагировать ответными мерами.

Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал 25% пошлины на товары из ЕС "вскоре".

Премьер председательствующей в Совете ЕС Польши Дональд Туск возразил заявлениям Трампа о том, что целью Брюсселя является "обмануть США". В то же время в Будапеште обвинили Брюссель в том, что Трамп хочет ввести 25-процентные пошлины на европейские товары.

Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется, что убедил Трампа не вести торговую войну против Европы, а сосредоточиться на Китае. Премьер Финляндии подчеркнул, что от торговой войны "не выиграет никто".