СМИ: в ЕС готовятся к возможному блокированию Венгрией санкций против РФ

В Европейском Союзе не исключают, что на этой неделе Венгрия может заблокировать продление санкций против РФ, срок которых истекает 15 марта.

Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на неназванных европейских дипломатов, информирует "Европейская правда".

В публикации говорится, что некоторые дипломаты ЕС были удивлены тем фактом, что венгерский премьер Виктор Орбан не совершил никаких действий против принятия выводов заседания внеочередного Европейского совета 6 марта по поддержке Украины.

Как следствие, выводы подписали лидеры 26 стран-членов ЕС, а Орбан свою подпись не поставил.

Как говорят те, кто присутствовал в зале заседания лидеров ЕС, Орбан также не поднимал никаких спорных вопросов по РФ.

Дипломаты считают, что венгерский премьер проявил сдержанность на фоне необходимости продлить санкции против России, которые продлеваются каждые полгода и срок действия которых истекает 15 марта.

На этот раз обойти Будапешт не удастся, поскольку санкции требуют единодушного согласия всех 27 стран ЕС.

Это дает Орбану гораздо больше рычагов для получения всего, что он захочет, отмечает издание.

Ограничительные меры ЕС направлены против лиц, компаний и других организаций, которые причастны к подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Сейчас в черном списке ЕС находится более 2400 физических и юридических лиц.

В последние недели Венгрия заявила, что стремится исключить восемь человек из санкционного списка ЕС против России и добиться новых уступок в переговорах с Украиной о транзите газа.

Поскольку президент США Дональд Трамп подает множество сигналов о том, что Вашингтон может снять санкции с России в рамках своего стремления к мирному урегулированию, Будапешт, скорее всего, будет более решительно бороться с санкциями ЕС в отношении России, пишет издание.

На этой неделе у послов ЕС есть три шанса добиться продления пакета санкций – в понедельник, в среду, или в пятницу.

Недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал выступить против продления санкций ЕС против более 2400 человек и организаций, включая лидера России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Главный дипломат Венгрии призвал ЕС дождаться результатов переговоров между США и Россией о прекращении войны в Украине.