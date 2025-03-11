ЕС готовится к сценарию срыва санкций из-за вето Венгрии

В Брюсселе неформально готовятся к сценарию, при котором Венгрия заблокирует продление антироссийских санкций, и действие санкционных пакетов с 16 марта прекратится.

Об этом говорится в публикации "ЕвроПравды".

Речь идет об индивидуальных ограничительных мерах, среди них – ограничение на въезд в ЕС для отдельных граждан и замораживание активов для граждан и предприятий. Действующие санкции действуют только до 15 марта 2025 года, и если их не продлить, то с 16 марта 2025 года ограничения де-юре прекратят действовать.

Непродление санкций может фактически разморозить до 30% от всего объема замороженных активов РФ. По оценкам, речь может идти о примерно 60 млрд евро размороженных средств или несколько больше.

Впрочем, даже при таком негативном сценарии будет определенный временной лаг для того, чтобы достичь запоздалой договоренности с Венгрией о продлении санкций. В этом поможет брюссельская бюрократия и десятки процедур, которые надо формально осуществить, чтобы россияне получили доступ к замороженным средствам.

Если Венгрия продолжит блокировать продление санкций до 15 марта включительно – будет объявлено, что дискуссия об окончательном решении вносится в повестку дня Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, которая состоится в понедельник, 17 марта. А уже там министры 26 государств ЕС будут искать, как давить на Венгрию, чтобы она согласилась на пролонгацию санкций.

Часть собеседников "ЕвроПравды" считают этот вариант основным.

"Индивидуальные санкции против России будут продлены в понедельник, 17 марта, во время заседания Foreign Affairs Council – органа, который отвечает непосредственно за возобновление санкционных режимов и утверждает эти решения", – заявил один из европейских дипломатов. Он добавил, что "еще есть время для переговоров и дискуссий".

Сейчас европейские переговорщики хотят использовать все возможности, чтобы найти непубличные инструменты убеждения Венгрии и закрыть санкционное решение вовремя.

Ближайшее заседание послов ЕС запланировано на среду, 12 марта, и следующее – на пятницу, 14 марта, – в канун дедлайна для продолжения пакетов индивидуальных санкций против россиян и российского бизнеса.

Детали в статье: Орбан ломает санкции. Как вето Венгрии может "разморозить" треть российских активов в ЕС