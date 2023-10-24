СМИ: высший представитель России при ЕС вероятно является шпионом

Немецкие СМИ предполагают, что руководитель представительства России при ЕС Кирилл Логвинов, который базируется в Брюсселе, вероятно является шпионом под дипломатическим прикрытием.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале SPIEGEL по итогам исследования вместе с партнерскими организациями.

Кейс Логвинова является составляющей более широкого исследования журналистов "Espiomats", посвященного возможным российским шпионам в ЕС, которые действуют под дипломатическим прикрытием.

Кроме SPIEGEL, над этим проектом работает бельгийское издание De Tijd, шведское Expressen, эстонское Delfi, литовский вещатель LRT, польские VSquare и Frontstory, основанный эмигрантами из России "Центр Досье" и словацкое ICJK.

48-летний Кирилл Логвинов аккредитован как дипломат постоянного представительства России в Брюсселе с 2018 года. С тех пор как последний посол России при ЕС покинул пост около года назад, Логвинов стал де-факто главой представительства.

В 2010-2014 годах он работал в российском посольстве в Берлине, тогда его не подозревали как возможного шпиона.

По данным журналистов, бельгийские структуры безопасности подозревают, что Логвинов работает на СВР – Службу внешней разведки России.

В Бельгии не исключают, что некоторые другие российские сотрудники представительства также могут тайно работать против интересов Евросоюза. Собеседники из структур безопасности не захотели комментировать, о какой именно деятельности идет речь. От прямых комментариев относительно Логвинова в Бельгии отказались.

Подозрения против Логвинова появились еще в прошлом году и вероятно впервые были упомянуты в материале EUObserver о деятельности вероятных российских агентов. Тогда Логвинов еще не был фактическим главой представительства. После публикации парламент начал расследование возможных связей между Логвиновым и сотрудниками Еврокомиссии, в ЕК отрицали, что такие контакты существовали.

Вопрос, как быть с этим российским дипломатом, якобы уже давно беспокоит европейские дипломатические круги и спецслужбы. Бельгийская контрразведка якобы призывала выслать его, но Европейская служба внешних дел (EEAS) выступила против, возможно, опасаясь последствий для своих дипломатов в России.

Вице-президент Европарламента Мартин Гойсик на запрос соавторов исследования выразил удивление, что Логвинова до сих пор не выслали. "Если бельгийские структуры безопасности действительно рекомендовали выслать его, мне очень интересно, почему EEAS не сделала этого", – заявил чиновник.

В Европейской службе внешних дел сказали, что не предоставляют комментарии о конкретных лицах, аккредитованных в качестве дипломатов, но в целом угрозу шпионской деятельности постоянно отслеживают в тесной координации с соответствующими структурами.

Сам Логвинов и представительство России при ЕС проигнорировали запрос от консорциума журналистов.

Ранее швейцарское издание опубликовало информацию, что в Швейцарии вероятно действует пятая часть всех российских шпионов в Европе.

Негосударственные российские медиа недавно опубликовали расследование о том, как Русское географическое общество пытается вербовать шпионов в Норвегии для сбора информации о военных базах и объектах энергетической инфраструктуры.