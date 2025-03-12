В Финляндии подтвердили законность идеи о запрете смартфонов в школах

В Финляндии Комитет по конституционным правам не увидел проблем с законопроектом о запрете использовать смартфоны и другие подобные устройства во время уроков в школе.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

12 марта Комитет по конституционным правам обнародовал свое заключение относительно предложенного запрета использования смартфонов и подобных цифровых устройств во время школьных занятий.

Члены комитета единодушно решили, что такое предложение не может считаться ограничением фундаментальных прав ученика и такие изменения в базовый закон об образовании являются приемлемыми.

Проект закона предложили с целью улучшить условия для концентрации учеников на учебном процессе и "укрепить защиту права на безопасную учебную среду". Он предусматривает, что ученикам не будет разрешено пользоваться своими мобильными телефонами во время уроков, кроме случаев, когда это происходит с разрешения учителя.

Также будет прописано, что у учеников могут отбирать то, с помощью чего они препятствуют ведению урока.

В Латвии уже приняли изменения в закон, которым ограничили использование мобильных телефонов в школах.

В Греции также обязали учеников во время уроков держать свои мобильные телефоны в портфелях.