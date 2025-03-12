У Фінляндії підтвердили законність ідеї про заборону смартфонів на уроках

У Фінляндії Комітет з конституційних прав не побачив проблем із законопроєктом про заборону використовувати смартфони та інші подібні пристрої під час уроків у школі.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

12 березня Комітет з конституційних прав оприлюднив свій висновок стосовно запропонованої заборони використання смартфонів та подібних цифрових пристроїв під час шкільних занять.

Члени комітету одностайно вирішили, що така пропозиція не може вважатися обмеженням фундаментальних прав учня і такі зміни до базового закону про освіту є прийнятними.

Проєкт закону запропонували з метою покращити умови для концентрації учнів на навчальному процесі і "зміцнити захист права на безпечне навчальне середовище". Він передбачає, що учням не буде дозволено користуватись своїми мобільними телефонами під час уроків, крім випадків, коли це відбувається з дозволу вчителя.

Також буде прописано, що в учнів можуть відбирати те, за допомогою чого вони перешкоджають веденню уроку.

У Латвії вже ухвалили зміни до закону, яким обмежили використання мобільних телефонів у школах.

У Греції також зобов’язали учнів під час уроків тримати свої мобільні телефони у портфелях.