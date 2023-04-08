Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Эстонии определились с составом нового правительства, известно имя главы МИД

Суббота, 8 апреля 2023, 14:37

Три политсилы Эстонии, формирующие новое правительство, определились с министрами.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда",

"Партия реформ" действующего премьера Каи Каллас, как победитель выборов, получает больше всего министерских портфелей. В минсоцполитики останется Сигне Рийсало, министром юстиции будет Калле Лаанет, министром финансов - Март Вирклаев.

Министром обороны остается Ханно Певкур.

Минкульт возглавит Хейди Пурга, новосозданное министерство климата, где объединили вопросы окружающей среды, транспорта и энергетики - Кристен Михал.

Министерство иностранных дел возглавит Маргус Тсахкна - представитель "Эстония 200", которая на этих выборах впервые прошла в парламент. До вступления в эту политсилу он с начала политической карьеры был в партии "Отечество", возглавлял министерство обороны при правительстве Юри Ратаса и министерство соцзащиты во втором правительстве Таави Рыйваса.

Интересно, что уже после начала политической карьеры, в 2009 году, Тсахкна участвовал в песенном конкурсе на эстонском телевидении и выиграл 2-е место.

PHOTO: KARLI SAUL
PHOTO: KARLI SAUL

Представители партии получили также портфель министра ІТ и экономики - ведомство возглавит Тийт Рийсало, и министра образования, которое возглавит лидер партии Кристина Каллас. Лидер "Эстония 200" Лаури Хуссар станет спикером парламента.

Социал-демократы сохраняют портфель министра внутренних дел (в должности останется Лаури Ляенеметс), министерство здравоохранения возглавит Риина Сиккут, министерство региональных и сельских дел - Мадис Каллас.

О результатах парламентских выборов в Эстонии "ЕвроПравда" подробно рассказывала в статье "Е-выборы против популистов".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Эстония

Статьи

"ЕС готов дать Грузии статус кандидата, но у РФ есть заготовки и на этот случай"

Саломе Самадашвили: "Грузинское правительство не просто не делает все возможное для нашего кандидатства, но и устраивает саботаж нашему успеху в Евросоюзе".
7 апреля 2023 — Юрий Панченко, Европейская правда

"В следующие полгода мы увидим движение в решении конфликта с Венгрией"

Тибор Томпа: "На сегодня мы имеем так называемое "потерянное поколение" украинских венгров. И, к сожалению, Будапешту этот процесс был выгоден..."
7 апреля 2023 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Прямой путь к членству: как отказ от ПДЧ меняет процедуру вступления Украины в НАТО

Кулеба по итогам переговоров в Брюсселе объявил, что предоставление Украине Плана действий по членству снято с рассмотрения. Что это означает? (укр.)
6 апреля 2023 — Сергей Сидоренко, Европейская правда