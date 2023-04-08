В Эстонии определились с составом нового правительства, известно имя главы МИД

Три политсилы Эстонии, формирующие новое правительство, определились с министрами.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда",

"Партия реформ" действующего премьера Каи Каллас, как победитель выборов, получает больше всего министерских портфелей. В минсоцполитики останется Сигне Рийсало, министром юстиции будет Калле Лаанет, министром финансов - Март Вирклаев.

Министром обороны остается Ханно Певкур.

Минкульт возглавит Хейди Пурга, новосозданное министерство климата, где объединили вопросы окружающей среды, транспорта и энергетики - Кристен Михал.

Министерство иностранных дел возглавит Маргус Тсахкна - представитель "Эстония 200", которая на этих выборах впервые прошла в парламент. До вступления в эту политсилу он с начала политической карьеры был в партии "Отечество", возглавлял министерство обороны при правительстве Юри Ратаса и министерство соцзащиты во втором правительстве Таави Рыйваса.

Интересно, что уже после начала политической карьеры, в 2009 году, Тсахкна участвовал в песенном конкурсе на эстонском телевидении и выиграл 2-е место.

PHOTO: KARLI SAUL

Представители партии получили также портфель министра ІТ и экономики - ведомство возглавит Тийт Рийсало, и министра образования, которое возглавит лидер партии Кристина Каллас. Лидер "Эстония 200" Лаури Хуссар станет спикером парламента.

Социал-демократы сохраняют портфель министра внутренних дел (в должности останется Лаури Ляенеметс), министерство здравоохранения возглавит Риина Сиккут, министерство региональных и сельских дел - Мадис Каллас.

О результатах парламентских выборов в Эстонии "ЕвроПравда" подробно рассказывала в статье "Е-выборы против популистов".