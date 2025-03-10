Эстонские эсдеки заявили, что их выгоняют из правительства

Эстонские социал-демократы, которые входят в правящую коалицию в составе трех партий, говорят, что партнеры решили не продолжать сотрудничество с ними.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Лидер Социал-демократической партии Эстонии, глава МВД Лаури Ляэнеметс заявил, что коалиционные партнеры – основная руководящая политсила Партия реформ и "Эстония 200" – решили не продолжать сотрудничество с ними.

Ляэнеметс сказал, что воспринимает это "как комплимент" и признание того, что эсдеки настойчиво продвигали свою повестку дня левого направления.

"Решение изгнать социал-демократов из правительства принимали непосредственно Кристен Михал и Кейт Касеметс (премьер-министр и лидер Партии реформ и госсекретарь). Эстония 200 сегодня сказали, что они (Михал и Касеметс) приняли это решение около трех недель назад", – сказал Ляэнеметс.

Он добавил, что изменения в коалиции – это нормальный процесс в демократической стране, но покритиковал то, что решение якобы принималось "двумя друзьями" без участия правления Партии реформ.

Ляэнеметс добавил, что это "удар в спину", и упрекнул, что при лидерстве Каи Каллас было больше попыток объясниться с коалиционными партнерами, когда возникали серьезные разногласия.

Социал-демократы имели в правительстве четыре портфеля – министра внутренних дел, инфраструктуры, региональных вопросов и здравоохранения.

Как ожидается, премьер Кристен Михал официально инициирует отставку министров-эсдеков во вторник. Без них Партия реформ и "Эстония 200" будут иметь в парламенте 52 голоса из 101.

Три партии были коалиционными партнерами уже почти два года – после того как договорились о правительстве по итогам выборов 2023 года. Премьером первое время была лидер реформистов Кая Каллас – до ее выдвижения на топ-должность в Еврокомиссии, после чего руководство партией и правительством перешло к Кристену Михалу.