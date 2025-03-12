Лидер Ирана взялся отрицать планы Тегерана получить ядерное оружие

Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран якобы не имеет планов получить ядерное оружие.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

12 марта во время выступления перед студентами Хаменеи взялся отрицать намерения Тегерана получить ядерное оружие.

"Относительно ядерного оружия говорят, что "мы не позволим Ирану получить его". Если бы мы хотели изготовить ядерное оружие, Америка не смогла бы нам помешать в этом. Тот факт, что у нас нет ядерного оружия и мы не пытаемся его получить – это из-за того, что мы сами не хотим этого", – заявил верховный лидер Ирана.

В начале марта президент США Дональд Трамп заявил, что хочет договориться с Ираном о ядерной сделке и направил письмо с предложением таких переговоров.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заверил, что при президентстве Дональда Трампа у Ирана не появится ядерное оружие.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в конце февраля отверг возможность прямых переговоров с Соединенными Штатами по ядерной программе его страны.