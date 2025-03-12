В Минобороны Польши подтвердили возобновление поставок оружия США в Украину

Министерство национальной обороны Польши подтвердило возобновление поставок американского оружия Украине через хаб в польском Жешуве.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Заместитель главы Министерства национальной обороны Польши Павел Залевский сообщил в соцсети Х во вторник вечером: "Возобновлены поставки американского оружия с POLLOGHAB в Ясенце в Украину".

Заместитель главы ОПУ Павел Палиса также подтвердил на своей странице в Facebook, что "помощь в сфере безопасности от США восстановлена".

Кроме того, директор Национальной разведки США Тулси Габбард подтвердила, что пауза в обмене разведывательными данными с Украиной прекратилась.

Это произошло по результатам переговоров делегаций Украины и США, которые состоялись в Саудовской Аравии во вторник.

Глава правительства Польши Дональд Туск положительно оценил результат переговоров Украины и США в Джидде.

Напомним, по итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.