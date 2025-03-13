Министр обороны Польши объявил, что пройдет военную подготовку

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что планирует пройти военную подготовку и призвал других польских политиков последовать его примеру.

Заявление главы польского оборонного ведомства приводит PAP, сообщает "Европейская правда".

Так Косиняк-Камыш отреагировал на озвученную премьером Дональдом Туском идею всеобщей военной подготовки.

"Я приму участие в военной подготовке и призываю к этому других политиков. Будет специализированная подготовка, например, по управлению кризисными ситуациями, и я сам тоже охотно приму в ней участие", – заявил он.

По словам главы Минобороны Польши, "будут разные виды обучения, которые пройдут политики, в частности депутаты".

"Мы составим такую программу, чтобы все, кто хочет участвовать, приняли участие и прошли очень хорошую подготовку", – добавил министр.

Ранее сообщили, что Министерство обороны Польши весной планирует двухдневную военную подготовку для депутатов парламента.

Напомним, после полномасштабного нападения России на Украину Польша начала разворачивать для своих граждан курсы базовой военной подготовки – от "тренировок выходного дня" до более углубленного обучения.