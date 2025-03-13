Rheinmetall готов вооружить будущую миротворческую миссию в Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall готов принять участие в обеспечении оружием возможной международной миротворческой миссии после окончания войны России против Украины.

Об этом на пресс-конференции в среду, 12 марта, заявил глава компании Армин Паппергер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Он отметил, что пока речь идет о теоретических возможностях и конкретные разговоры с компанией по этому поводу пока не ведутся.

Но, по словам Паппергера, Rheinmetall может предложить "более 2000 наименований" для потенциальной миротворческой миссии. Конкретные цифры возможных поставок он не назвал.

По его словам, в этом контексте речь может идти прежде всего о танках и бронированных автомобилях. Паппергер также отметил, что Rheinmetall – это крупнейший производитель армейских грузовиков.

Кроме того, он упомянул о производимых компанией средствах РЭБ и разведывательных дронах, которые могут понадобиться для контроля, "когда будет проведена линия разграничения". Он подчеркнул и разведывательные спутники, в которые Rheinmetall сейчас инвестирует.

О готовности отправить в Украину миротворцев ранее заявили несколько европейских стран, в частности Великобритания, Франция, Дания и Швеция.

Напомним, по данным агентства Bloomberg, Франция и Британия ведут переговоры между 37 странами по формированию "коалиции желающих" для Украины в случае достижения мирного урегулирования.

А министры обороны пяти ведущих европейских государств провели в среду переговоры в Париже, чтобы скоординировать поддержку Украины. Они снова встретятся на следующей неделе, чтобы продолжить обсуждение "военного планирования" на случай достижения мирного урегулирования в Украине.