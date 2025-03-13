Rheinmetall готовий озброїти майбутню миротворчу місію в Україні

Німецький оборонний концерн Rheinmetall готовий взяти участь у забезпеченні зброєю можливої міжнародної миротворчої місії після закінчення війни Росії проти України.

Про це на пресконференції в середу, 12 березня, заявив глава компанії Армін Паппергер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Він відзначив, що поки що йдеться про теоретичні можливості і конкретні розмови з компанією з цього приводу наразі не ведуться.

Але, за словами Паппергера, Rheinmetall може запропонувати "понад 2000 найменувань" для потенційної миротворчої місії. Конкретні цифри можливих поставок він не назвав.

За його словами, у цьому контексті може йтися насамперед про танки й броньовані автомобілі. Паппергер також зазначив, що Rheinmetall – це найбільший виробник армійських вантажівок.

Окрім того, він згадав про вироблені компанією засоби РЕБ і розвідувальні дрони, які можуть знадобитися для контролю, "коли буде проведена лінія розмежування". Він підкреслив і розвідувальні супутники, в які Rheinmetall зараз інвестує.

Про готовність відправити в Україну миротворців раніше заявили кілька європейських країн, зокрема Велика Британія, Франція, Данія та Швеція.

Нагадаємо, за даними агентства Bloomberg, Франція і Британія ведуть переговори між 37 країнами щодо формування "коаліції охочих" для України в разі досягнення мирного врегулювання.

А міністри оборони п'яти провідних європейських держав провели в середу переговори в Парижі, щоб скоординувати підтримку України. Вони знову зустрінуться наступного тижня, щоб продовжити обговорення "військового планування" на випадок досягнення мирного врегулювання в Україні.