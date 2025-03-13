Туск отреагировал на призыв Дуды к США разместить ядерное оружие в Польше

Польский премьер Дональд Туск отреагировал на озвученный президентом Анджеем Дудой призыв к США разместить свое ядерное оружие на польской территории.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Туска приводит Polsat News.

Журналисты попросили Туска прокомментировать слова Дуды, который говорил, что американское ядерное оружие в Польше может стать фактором сдерживания против любой будущей российской агрессии.

"Я бы очень хотел, чтобы мы формировали определенные ожидания, когда делаем это публично, тогда, когда мы уверены, обоснованно уверены, что такие призывы найдут аудиторию и адресат – в этом случае администрация США, президент Дональд Трамп – готов положительно на них отреагировать", – ответил премьер Польши.

Впоследствии он добавил, что "такого рода вопросы" лучше решать сдержанно и не через интервью для прессы.

"Я ценю усилия президента Дуды, потому что убежден, что им руководила только добрая воля и желание укрепить польское государство", – отметил Туск.

Как говорил Дуда, "очевидно", что президент Дональд Трамп мог бы передислоцировать американские ядерные боеголовки, размещаемые в Западной Европе или США, в Польшу.

Это предложение, по словам польского лидера, он недавно обсуждал с Китом Келлогом, специальным посланником США по вопросам Украины и России.

Дуда надеется возродить проект совместного использования ядерного оружия, который он безуспешно представил администрации бывшего президента Джо Байдена в 2022 году.