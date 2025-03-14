Трамп говорит, что у него до сих пор хорошие отношения с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что все еще имеет хорошие отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Заявление американского президента приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте журналисты спросили у Трампа, планирует ли он восстановить отношения с Ким Чен Ыном.

На это Трамп ответил: "У меня прекрасные отношения с Ким Чен Ыном, и мы посмотрим, что произойдет, но, безусловно, он – ядерная сила".

Он также упомянул о ядерных арсеналах России и Китая, отметив: "Будет большим достижением, если мы сможем сократить их количество. У нас так много оружия, а сила так велика".

"Во-первых, оно не нужно в таком объеме. И тогда нам придется привлечь других, потому что, как вы знаете, в меньшей степени – у Ким Чен Ына много ядерного оружия, очень много, и у других тоже. У вас есть Индия, у вас есть Пакистан, у вас есть другие страны, у которых они есть, и мы их привлекаем".

В то же время представитель Белого дома, комментируя политику Трампа в отношении КНДР, заявил: "Президент Трамп будет продолжать политику полной денуклеаризации Северной Кореи в течение своего президентства".

Напомним, после своей инаугурации Трамп говорил, что планирует возобновить сотрудничество с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Во время первого президентского срока Дональд Трамп провел три встречи с Ким Чен Ыном: в Сингапуре, Ханое и на корейской границе – тогда впервые действующий президент США ступил на территорию КНДР.

Их дипломатия не дала конкретных результатов, хотя Трамп одобрительно отзывался о переговорах и говорил, что ядерной угрозы со стороны КНДР "больше не существует".

Сейчас Пхеньян, как известно, активно поставляет России оружие и предоставляет военных для участия в боевых действиях против Украины.