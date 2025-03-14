Трамп каже, що в нього досі хороші стосунки з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп заявив, що все ще має добрі стосунки з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Заяву американського президента наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте журналісти спитали у Трампа, чи планує він відновити відносини з Кім Чен Ином.

На це Трамп відповів: "У мене прекрасні стосунки з Кім Чен Ином, і ми подивимося, що станеться, але, безумовно, він – ядерна сила".

Він також згадав про ядерні арсенали Росії та Китаю, зазначивши: "Буде великим досягненням, якщо ми зможемо скоротити їхню кількість. У нас так багато зброї, а сила така велика".

"По-перше, вона не потрібна в такому обсязі. І тоді нам доведеться залучити інших, тому що, як ви знаєте, меншою мірою – у Кім Чен Ина багато ядерної зброї, дуже багато, і в інших теж. У вас є Індія, у вас є Пакистан, у вас є інші країни, у яких вони є, і ми їх залучаємо".

Водночас представник Білого дому, коментуючи політику Трампа щодо КНДР, заявив: "Президент Трамп продовжуватиме політику повної денуклеаризації Північної Кореї протягом свого президентства".

Нагадаємо, після своєї інавгурації Трамп казав, що планує відновити співпрацю з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Під час першого президентського терміну Дональд Трамп провів три зустрічі з Кім Чен Ином: у Сінгапурі, Ханої та на корейському кордоні – тоді вперше чинний президент США ступив на територію КНДР.

Їхня дипломатія не дала конкретних результатів, хоча Трамп схвально відгукувався про переговори та говорив, що ядерної загрози з боку КНДР "більше не існує".

Нині Пхеньян, як відомо, активно постачає Росії зброю та надає військових для участі в бойових діях проти України.