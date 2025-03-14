Трамп рассказал детали "продуктивного разговора" с Путиным

Американский президент Дональд Трамп заявил, что американская сторона провела "очень хорошую и продуктивную дискуссию" с главой Кремля Владимиром Путиным в четверг, 13 марта.

Об этом он написал в соцсети TruthSocial, цитирует "Европейская правда".

Трамп заявил, что сейчас есть "очень хороший шанс, что эта ужасная, кровавая война может наконец закончиться".

"Вчера мы провели очень хорошие и продуктивные дискуссии с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хороший шанс, что эта ужасная, кровавая война может наконец закончиться", – сказал он.

В то же время он отметил, что сейчас "тысячи украинских военных полностью окружены российскими военными, и в очень плохом и уязвимом положении", вероятно, имея в виду последние события в Курской области РФ.

"Я настойчиво просил президента Путина пощадить их жизни. Это была бы ужасная резня, которой не было со времен Второй мировой войны. Боже, благослови их всех!!!" – написал он.

Отметим, Трамп не уточнил, состоялся ли в рамках этих переговоров также его личный разговор с главой Кремля.

Накануне в Москве находился спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. В Кремле заявили, что через него были переданы "дополнительные сигналы" Дональду Трампу.

Как известно, в четверг, 13 марта, глава Кремля осторожно отреагировал на предложение США о прекращении огня. Не отвергая его прямо, он намекнул, что Москва может выдвинуть свои условия к любому соглашению.

Трамп заявил, что Путин "сделал очень многообещающее заявление, но оно не было полным". Также он сказал, что если Россия не согласится на прекращение огня на 30 дней – это будет "неутешительный момент для мира".