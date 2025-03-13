Трамп прокомментировал заявление Путина о войне в Украине

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал заявление главы Кремля Владимира Путина о "30-ти дневном перемирии" в российско-украинской войне.

Об этом он сказал во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, цитирует Sky News, пишет "Европейская правда".

Как передают журналисты, Трамп заявил, что Путин "сделал очень многообещающее заявление, но оно не было полным".

Также он сказал, что готов поговорить с главой Кремля, чтобы обеспечить прекращение огня.

Трамп рассказал, что его посланник Стив Уиткофф ведет "серьезные переговоры в России" и ожидается, что он вскоре встретится с Путиным.

"Надеюсь, Россия поступит правильно", – сказал американский президент.

Как известно, Путин заявил, что "согласен „ с предложением США прекратить боевые действия, но это должно "привести к долгосрочному миру".

"Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, что привело бы к долгосрочному миру и устранило первопричины кризиса", – сказал он.

Напомним, по итогам встречи в Саудовской Аравии 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты передадут России предложение о "прекращении огня" и надеются на ее согласие.

Глава Министерства финансов США Скотт Бессент заявил о готовности существенно усилить санкции против России, если это потребуется для урегулирования войны в Украине.

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