Путин заявил, что он за перемирие, но "есть нюансы"

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что "согласен" с предложением США прекратить боевые действия, но это должно "привести к долгосрочному миру".

Об этом он заявил во время пресс-конференции с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, пишет "Европейская правда".

Путина спросили, какой будет ответ России на предложение о "30-дневном перемирии"

На это он заявил, что Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия, но они, мол, "должны привести к долгосрочному миру и устранить первопричины кризиса".

"Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, что привело бы к долгосрочному миру и устранило первопричины кризиса", – сказал он.

Он сказал, что "сама по себе идея правильная, но есть вопросы, которые мы должны обсудить с американскими коллегами", а также, по его словам, возможно, с президентом США Дональдом Трампом.

Глава Кремля говорит, что есть много вопросов, на которые "надо найти ответ" в рамках такого прекращения огня. В частности, как будут решаться вопросы контроля и верификации, кто будет определять на протяженности 2 тысяч километров фронта, кто что нарушил.

Кроме этого, его интересует, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и "кто на кого будет сваливать нарушение этой договоренности".

Напомним, по итогам встречи в Саудовской Аравии 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты передадут России предложение о "прекращении огня" и надеются на ее согласие.

После этого помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Россия не хочет временного перемирия в развязанной ею войне против Украины.

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