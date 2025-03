Трамп: отказ РФ от перемирия станет неутешительным моментом для мира

Президент США Дональд Трамп сказал, что если Россия не согласится на прекращение огня на 30 дней – это будет "неутешительный момент для мира".

Об этом он заявил во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, пишет "Европейская правда".

Трамп заявил, что если Россия не согласится на прекращение огня на 30 дней – это будет "неутешительный момент для мира". По его словам, прекращение огня – это "первая стадия" переговоров.

Он поделился также тем, что многие детали окончательного соглашения между Украиной и США уже обсуждены.

"Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, и все другие элементы окончательного соглашения. Речь идет об электростанции (Запорожская АЭС, – Ред.), очень большой электростанции. Кто получит электростанцию, кто получит то и то. Поэтому, знаете, это нелегкий процесс", – сказал он.

По словам президента США, НАТО и присутствие России на временно оккупированных территориях Украины тоже обсуждали представители США с представителями Украины.

Также Трамп вспомнил о членстве Украины в НАТО и заявил, что "все знают, каков ответ на этот вопрос".

"Они обсуждают НАТО и членство в НАТО, и все знают, каков ответ на этот вопрос. Они знают этот ответ уже 40 лет, если честно", – сказал он.

POTUS: "We would like to see a ceasefire from Russia... A lot of the details of a final agreement have actually been discussed. Now we're going to see if Russia is there and, if not, it will be a very disappointing moment for the world." pic.twitter.com/piS9Rdd2ON