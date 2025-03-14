В Дании напомнили Трампу о международном праве после заявлений об аннексии Гренландии

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен отреагировал на последние заявления президента США Дональда Трампа о возможной аннексии Гренландии.

Слова главы МИД Дании приводит DR, сообщает "Европейская правда".

Расмуссен подчеркнул, что Гренландия не может быть аннексирована другой страной.

"Вы не можете аннексировать страну союзника или любую другую страну, потому что это противоречит международному праву", – сказал он в интервью TV 2.

Датский министр также выразил уверенность "в поддержке НАТО" на фоне посягательств Трампа на остров.

В четверг во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте президент США заявил, что думает, что аннексия Гренландии "произойдет", потому что это нужно "для международной безопасности".

После этого исполняющий обязанности главы правительства Гренландии Муте Эгеде заявил, что инициирует встречу лидеров партий острова.

Муте Эгеде сейчас исполняет обязанности премьер-министра Гренландии после того, как его партия проиграла на парламентских выборах 11 марта.

Подробнее об этом читайте в статье: Без шансов для Трампа: какое будущее выбирает для себя Гренландия