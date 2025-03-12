Более 70% французов опасаются, что война угрожает и другим соседям России

Более 70% французов обеспокоены по поводу того, что война может угрожать и другим соседям России, кроме Украины.

Как сообщает "Европейская правда", такими оказались результаты опроса Elabe по заказу BFMTV.

77% респондентов сказали, что обеспокоены риском того, что война может угрожать другим соседям России, в дополнение к Украине.

23% опасаются, что война может напрямую коснуться Франции.

Почти 60% французов согласны с тем, что Франция как ядерная держава могла бы взять на себя защиту "ядерным зонтиком " своих европейских соседей – после того, как президент Эмманюэль Макрон озвучил такое предложение.

Опросы, проведенные в начале марта после скандальной встречи президента Украины и руководства США в Белом доме, показали, что 64% французов выступают за продолжение поддержки Украины, 67% – за отправку миротворцев.

Почти три четверти французов сказали, что больше не воспринимают США как союзника.